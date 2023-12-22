Главный архитектор Новой сцены Александринского театра Юрий Земцов Юрий Земцов скончался в Петербурге

В 1989 году Юрий Исаевич стал первым в Северной столице, кто получил свидетельство на право самостоятельной творческой деятельности и организовал персональную мастерскую.

На 86-м году жизни скончался главный архитектор Новой сцены Александринского театра в Санкт-Петербурге, заслуженный архитектор России Юрий Исаевич Земцов, сообщил Telegram-канал Санкт-Петербургской академии художеств им. Ильи Репина.

Юрий Земцов родился в 1938 году в Ленинграде. В 1962 году он окончил архитектурный факультет Ленинградского инженерно-строительного института. В 1989 году Юрий Исаевич стал первым в Северной столице, кто получил свидетельство на право самостоятельной творческой деятельности и организовал персональную мастерскую.

Среди его работ – пятизвездочная гостиница "Невский Палас" (за которую Земцов получил Государственную премию РФ), а также Новая сцена Александринки.

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Фото: Telegram / Saint-P. Academy of Fine Arts