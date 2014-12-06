В октябре в Петербурге ввели свыше 215 тыс. "квадратов" жилья

Лидером стал Московский район, где сдали 94,3 тыс. "квадратов" жилья – дом на 1,5 тыс. квартир.

В октябре в Петербурге ввели более 215 тыс. "квадратов" жилья. Это – 66 домов на 4,3 тыс. квартир, включая индивидуальное жилое строительство. За месяц в городе возвели 52 дома ИЖС общей площадью 8,5 тыс. "квадратов", сообщили в пресс-службе Смольного.

Лидером стал Московский район, где сдали 94,3 тыс. "квадратов" жилья – дом на 1,5 тыс. квартир. А следующим по объему ввода жилищного строительства оказался Пушкинский район. В нем введено пять домов на 949 квартир общей площадью 40,6 тыс. "квадратов". На третьем месте – Выборгский район, где построено пять домов на 37,9 тыс. "квадратов", что составляет 776 квартир.

Помимо этого, в прошлом месяце сдали 19 объектов общегражданского назначения. Среди них – детский сад на 110 мест в Курортном районе, школа на 1,1 тыс. мест в Красносельском районе, магазин в Петродворцовом районе, реконструкция котельной в Невском районе и склад в Пушкинском районе.

Ранее мы рассказывали о том, что долгосрочная аренда квартир в Петербурге подешевела на 4% в октябре.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)