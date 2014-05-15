  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Экономист подсчитал, сколько могут зарабатывать маги и гадалки
Сегодня, 16:25
96
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Экономист подсчитал, сколько могут зарабатывать маги и гадалки

0 0

Эксперт отметил, что даже в кризис спрос не их услуги не снижается.

В Интернете активно развивается рынок магических услуг. Экономист Василий Колташев подсчитал, сколько могут зарабатывать маги и экстрасенсы. Об этом рассказал "АиФ Петербург".

Эксперт отметил, что экономический кризис особо не сказывается на представителях отрасли, потому что спрос на магические услуги высок. По подсчетам Колташева, маг, работающий в народном формате, вполне может зарабатывать до 300 тысяч рублей ежемесячно. 

Экономист считает, что часть россиян не верит психологам, а потому обращается к знахарям. В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что не могут запрещать такой бизнес, но в случае выявления фактов мошенничества, нарушителей ждет уголовная ответственность.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что пенсионерку обокрали на 500 тысяч рублей под предлогом снятия порчи. 

Фото: Pexels 

Теги: доход, магия, мнение эксперта
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии