Экономист подсчитал, сколько могут зарабатывать маги и гадалки

Эксперт отметил, что даже в кризис спрос не их услуги не снижается.

В Интернете активно развивается рынок магических услуг. Экономист Василий Колташев подсчитал, сколько могут зарабатывать маги и экстрасенсы. Об этом рассказал "АиФ Петербург".

Эксперт отметил, что экономический кризис особо не сказывается на представителях отрасли, потому что спрос на магические услуги высок. По подсчетам Колташева, маг, работающий в народном формате, вполне может зарабатывать до 300 тысяч рублей ежемесячно.

Экономист считает, что часть россиян не верит психологам, а потому обращается к знахарям. В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что не могут запрещать такой бизнес, но в случае выявления фактов мошенничества, нарушителей ждет уголовная ответственность.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что пенсионерку обокрали на 500 тысяч рублей под предлогом снятия порчи.

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