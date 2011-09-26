Пенсионерку обокрали на 500 тысяч рублей под предлогом снятия порчи

Кроме денег у женщины пропали кольца.

Неизвестная женщина обокрала пенсионерку под предлогом снятия порчи. В полиции возбудили уголовное дело по факту кражи, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Потерпевшая обратилась в полицию 15-го августа. 83-летняя женщина рассказала, что незнакомка провела с ней обряд по снятию порчи в период с 8 по 12 августа. После этого у нее пропали два кольца из металла желтого цвета и полмиллиона рублей. Злоумышленница разыскивается.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге при получении взятки задержали борца с коррупцией.

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