  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Пенсионерку обокрали на 500 тысяч рублей под предлогом снятия порчи
Сегодня, 9:22
118
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Пенсионерку обокрали на 500 тысяч рублей под предлогом снятия порчи

0 0

Кроме денег у женщины пропали кольца.

Неизвестная женщина обокрала пенсионерку под предлогом снятия порчи. В полиции возбудили уголовное дело по факту кражи, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Потерпевшая обратилась в полицию 15-го августа. 83-летняя женщина рассказала, что незнакомка провела с ней обряд по снятию порчи в период с 8 по 12 августа. После этого у нее пропали два кольца из металла желтого цвета и полмиллиона рублей. Злоумышленница разыскивается. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге при получении взятки задержали борца с коррупцией.

Фото: Pexels 

Теги: кража, обряд, пенсионерка
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии