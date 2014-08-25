В Петербурге при получении взятки задержали борца с коррупцией

В Петербурге был задержан начальник службы по борьбе с коррупцией в Северо-Западном таможенном управлении Максима Розсыпало. Оперативники ФСБ застали его с поличным при получении взятки, сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, Розсыпало находился в должности борца с коррупцией около года. В отношении него возбудили уголовное дело по статье "Получение взятки в особо крупном размере".
В настоящий момент решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному. По данным источников РЕН ТВ, борец с коррупцией также отметился своим пристрастием к алкоголю. Не исключено, что он выпивал, в том числе, на рабочем месте.
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Фото: pixabay.com
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