Стало известно, сколько времени уйдет на восстановление турпотока в Петербурге

Туристической отрасли Петербурга потребуется не менее двух лет, чтобы восстановить туристический поток, который был в городе до начала пандемии коронавируса. Такое заявление сделала профессор кафедры менеджмента СЗИУ РАНХиГС Марина Морозова.
По словам специалиста, например, UNWTO считает, что для возвращения туризма на прежний уровень потребуется 4-7 лет.
До апреля туры естественным образом подешевеют. А участие города в правительственной программе кешбэка, предоставление субсидий, безусловно, рассчитаны на поощрение межрегиональных путешествий.
Марина Морозова, профессор кафедры менеджмента СЗИУ РАНХиГС
По последним данным, в 2020 году туризм в Петербурге потерял около 70% оборота из-за пандемии.
Ранее Мишустин назвал необходимые условия развития экотуризма в России.
Фото: Piter.TV
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