Стало известно, сколько времени уйдет на восстановление турпотока в Петербурге

По последним данным, в 2020 году туризм в Петербурге потерял около 70% оборота из-за пандемии.

Туристической отрасли Петербурга потребуется не менее двух лет, чтобы восстановить туристический поток, который был в городе до начала пандемии коронавируса. Такое заявление сделала профессор кафедры менеджмента СЗИУ РАНХиГС Марина Морозова.

По словам специалиста, например, UNWTO считает, что для возвращения туризма на прежний уровень потребуется 4-7 лет.

До апреля туры естественным образом подешевеют. А участие города в правительственной программе кешбэка, предоставление субсидий, безусловно, рассчитаны на поощрение межрегиональных путешествий. Марина Морозова, профессор кафедры менеджмента СЗИУ РАНХиГС

По последним данным, в 2020 году туризм в Петербурге потерял около 70% оборота из-за пандемии.

Ранее Мишустин назвал необходимые условия развития экотуризма в России.

Фото: Piter.TV