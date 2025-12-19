  1. Главная
За девять дней в Петербурге выпало 40 сантиметров снега
Сегодня, 17:28
Сегодня улицы чистят 1025 работников ручного труда и 930 единиц техники.

Петербургские чиновники проверили состояние внутриквартальных территорий и дорог в центре города. Все коммунальные службы в праздники работают в усиленном режиме, рассказал 6 января глава комитета по благоустройству Сергей Петриченко. 

За последние девять дней выпало 40 сантиметров снега. Большие машины с плугами проходят по магистралям, на тротуарах действуют щетки, проводится противогололедная обработка. За неделю на пункты утилизации отправили около 90 тыс. кубометров снега и 1,2 тыс. "кубов" мусора. 

Сегодня улицы чистят 1025 работников ручного труда и 930 единиц техники. 

Ранее на Piter.TV: на Рождество в Петербурге потеплеет до -8 градусов. 

Фото: Telegram / Сергей Петриченко 

