За девять дней в Петербурге выпало 40 сантиметров снега

Сегодня улицы чистят 1025 работников ручного труда и 930 единиц техники.

Петербургские чиновники проверили состояние внутриквартальных территорий и дорог в центре города. Все коммунальные службы в праздники работают в усиленном режиме, рассказал 6 января глава комитета по благоустройству Сергей Петриченко.

За последние девять дней выпало 40 сантиметров снега. Большие машины с плугами проходят по магистралям, на тротуарах действуют щетки, проводится противогололедная обработка. За неделю на пункты утилизации отправили около 90 тыс. кубометров снега и 1,2 тыс. "кубов" мусора.

Фото: Telegram / Сергей Петриченко