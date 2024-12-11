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В Петербурге 8 января выпало более 7 сантиметров снега
Сегодня, 8:03
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В Петербурге 8 января выпало более 7 сантиметров снега

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В ночную смену вчера вышло 912 единиц техники.

В Петербург пришла оттепель вместе с мокрым снегом, который продолжает идти в течение нескольких дней. Только 8 января выпало 7,3 сантиметров осадков, рассказал вице-губернатор города Евгений Разумишкин. 

Дорожные службы обеспечивают расчистку на пешеходных переходах, остановках общественного транспорта и дорожного полотна на главных магистралях. В ночную смену вчера вышло 912 единиц техники. 

Дворники расчищают подходы к социальных объектам – школам, детским садам, поликлиникам, а также центрам социальной защиты. 

Евгений Разумишкин и председатель комитета по благоустройству Петербурга Сергей Петриченко проверили готовность коммунальных служб к очередной ночной смене и сверили маршрутные карты.

Ранее синоптик Александр Колесов рассказал о погоде в Северной столице в ближайшие дни. 

Фото: Telegram / Разумишкин

Теги: снегопад, уборка снега
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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