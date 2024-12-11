В Петербурге 8 января выпало более 7 сантиметров снега

В ночную смену вчера вышло 912 единиц техники.

В Петербург пришла оттепель вместе с мокрым снегом, который продолжает идти в течение нескольких дней. Только 8 января выпало 7,3 сантиметров осадков, рассказал вице-губернатор города Евгений Разумишкин.

Дорожные службы обеспечивают расчистку на пешеходных переходах, остановках общественного транспорта и дорожного полотна на главных магистралях. В ночную смену вчера вышло 912 единиц техники.

Дворники расчищают подходы к социальных объектам – школам, детским садам, поликлиникам, а также центрам социальной защиты.

Евгений Разумишкин и председатель комитета по благоустройству Петербурга Сергей Петриченко проверили готовность коммунальных служб к очередной ночной смене и сверили маршрутные карты.

Ранее синоптик Александр Колесов рассказал о погоде в Северной столице в ближайшие дни.

Фото: Telegram / Разумишкин