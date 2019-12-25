Стало известно, сколько ветеранов и блокадников осталось в Петербурге

В городе остался всего один работник объектов противовоздушной обороны того времени.

По состоянию на 1 апреля в Петербурге проживают 78 624 ветерана Великой Отечественной войны. Об этом "Невским Новостям" рассказали в городском комитете по социальной политике.

Непосредственно участников боевых действий осталось – 4263, блокадников – 63 391, инвалидов войны – 397 человек. Также в Петербурге живут 10 969 тружеников тыла и 6 842 человека, попавших в юном возрасте в концлагеря. Также в городе остался всего один работник объектов противовоздушной обороны того времени.

На данный момент прорабатывается вопрос о предоставлении выплат в честь 76-летия Победы. В прошлом году размер выплат составил 7 тысяч рублей.

"Бессмертный полк" 9 мая пройдет в онлайн-формате.

Фото: Piter.tv