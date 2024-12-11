  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге проживают 2 тыс. фронтовиков и около 48 тыс. блокадников
Сегодня, 8:58
189
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге проживают 2 тыс. фронтовиков и около 48 тыс. блокадников

0 0

По словам главы города, петербуржцы делают все, чтобы передать память о предках новому поколению.

Стало известно, что в Петербурге проживают 2 тыс. фронтовиков и около 48 тыс. блокадников. Об этом пишет "Бриф24", ссылаясь на губернатора Александра Беглова. 

Раньше среди нас было больше живых защитников и жителей блокадного Ленинграда. Они приходили к детям. Прямо в классы, проводили уроки мужества. Рассказывали обо всем, что пережили, что видели своими глазами. 

Александр Беглов, губернатор Петербурга

По словам главы города, петербуржцы делают все, чтобы передать память о предках новому поколению. 

За последние несколько лет сформирована культура празднования важных событий. Например, личные встречи с ветеранами заменяют на интерактивные выставки, патриотические акции, также строят современные мемориалы. 

Ранее на 81-летие снятия блокады Ленинграда в Петербург приезжали блокадники из 10 стран. 

Фото: Piter.TV 

Теги: блокадники, фронтовики
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии