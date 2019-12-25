Родители старшеклассников в Петербурге тратят на репетиторов 5,7 тыс. рублей в неделю

Для учащихся 9, 10 и 11 классов приоритетными предметами являются алгебра, геометрия и русский язык.

В Петербурге родители старшеклассников рассказали, сколько тратят в среднем на репетиторов в неделю. Опрос провел сервис по поиску работы SuperJob.

Репетиторов для своих детей, учеников 10-11 классов, нанимают 6 из 10 родителей, тратя на это порядка 5,7 тыс. рублей. Кроме того, дополнительные занятия оплачивают 30% родителей учеников 7-8 классов, 47% родителей девятиклассников.

Для учащихся 9, 10 и 11 классов приоритетными предметами являются алгебра, геометрия и русский язык. Ученикам 7-8 классов чаще всего нанимают репетиторов по алгебре, геометрии, английскому языку, русскому языку, физике и информатике, средние еженедельные расходы на все занятия составляют около 3,9 тыс. рублей. Родители девятиклассников в среднем тратят 4,4 тыс. рублей в неделю.

Среди родителей старшеклассников свыше 10 тыс. рублей на репетиторов тратят 13%, среди родителей учащихся 7-8 классов – 9%.

Ранее на Piter.TV: на 44% увеличилось предложение от репетиторов по китайскому языку в Петербурге.

Фото: Piter.TV