На 44% увеличилось предложение от репетиторов по китайскому языку в Петербурге

Самыми востребованными услугами по подготовке к ЕГЭ в этом году остались платные занятия по русскому языку, математике и английскому.

Стало известно, по каким предметам чаще всего обращаются к услугам репетиторов петербургские школьники. Кроме того выяснилось, что в 2024 году значительно вырос спрос на учителей иностранных языков, – следует из данных исследования от аналитиков сервиса "Авито Услуги".

Так, в преддверии скорой сдачи ЕГЭ вырос спрос на услуги репетиторов "традиционных" экзаменационных предметов – русского, математики и английского. По мнению аналитиков, подготовка по данным дисциплинам занимает неизменное место в топе самых востребованных услуг благодаря ее ключевой роли в образовательном процессе.

Среди предметов по выбору чаще всего обращались к репетиторам по химии, информатике и географии, следом идут репетиторы по биологии и обществознанию. Для изучения иностранных языков, помимо английского, чаще всего жители Санкт-Петербурга обращались к репетиторам по немецкому, турецкому и испанскому языкам. Следом по популярности идет французский язык. Пресс-служба "Авито Услуг"

Искать репетиторов по немецкому языку стали на 22% чаще. Спрос на услуги учителей турецкого вырос на 21%, испанского – на 19%, а французского и арабского языков – менее чем на 15%. В то же время тенденция повального предложения образовалась в сфере преподавания китайского: количество репетиторов, готовых обучить этому языку, увеличилось на 44%

Ранее сообщалось, что школьники Невского района смогут попрактиковаться в 3D-моделировании.

Фото: Piter.TV (создано с помощью "Шедеврума")