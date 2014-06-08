Аналитики подсчитали, сколько стоит собрать ребенка в школу в Петербурге

Современное образование требует наличия технического оборудования, которое тоже испытывает инфляцию.

Начало учебного года снова становится серьезным испытанием для бюджета семей петербургских учеников, поскольку затраты на приобретение необходимых школьных принадлежностей ощутимо увеличились по сравнению с предыдущими годами. Портал spb.aif.ru приводит свежие данные о расходах на подготовку детей к учёбе.

Традиционная статья затрат — покупка канцтоваров, которые традиционно занимают значительную долю семейного бюджета. Цены на стандартные школьные принадлежности демонстрируют устойчивый рост: фломастеры стали дороже на 20% (стоимость достигла 301 рубль); ручка подорожала на 14% (ныне её средняя цена составляет 56 рублей); карандаши поднялись в цене на 11%; альбомы для творчества — на 7%.

Таким образом, минимальный комплект школьной канцелярии теперь обходится родителям в среднем в 2530 рублей.

Цены на одежду для школы также оказались далеко не низкими: спортивная форма стала дороже на 20%; брюки и свитшоты прибавили в цене 18%; детская обувь дорожает на 21%; рюкзак подорожал на 12%.

Средняя стоимость минимально необходимого набора одежды для мальчиков достигает 13 300 рублей, а для девочек — 15 500 рублей.

Современное образование требует наличия технического оборудования, которое тоже испытывает инфляцию: телефоны увеличились в цене на 22% (средняя стоимость смартфона ныне составляет 28 700 рублей), при этом компьютеры немного подешевели, опустившись до средней стоимости в 54 800 рублей.

Итак, общие расходы на подготовку ребёнка к учебному процессу в 2025 году выглядят следующим образом:

С покупкой техники: мальчику родители потратят около 99 800 рублей, девочке — примерно 102 000 рублей.

Без учета покупки техники: мальчик обойдется семье в 16 200 рублей, девочка — в 18 400 рублей.

Приведённые цифры основаны на анализе официальной статистики Петростата за июль 2024–2025 гг., а также актуальной ценовой динамики на популярных онлайн-площадках.

Фото: Piter.TV