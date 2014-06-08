Аналитики подсчитали, сколько стоит собрать ребенка в школу в Петербурге

Начало учебного года снова становится серьезным испытанием для бюджета семей петербургских учеников, поскольку затраты на приобретение необходимых школьных принадлежностей ощутимо увеличились по сравнению с предыдущими годами. Портал spb.aif.ru приводит свежие данные о расходах на подготовку детей к учёбе.
Традиционная статья затрат — покупка канцтоваров, которые традиционно занимают значительную долю семейного бюджета. Цены на стандартные школьные принадлежности демонстрируют устойчивый рост: фломастеры стали дороже на 20% (стоимость достигла 301 рубль); ручка подорожала на 14% (ныне её средняя цена составляет 56 рублей); карандаши поднялись в цене на 11%; альбомы для творчества — на 7%.
Таким образом, минимальный комплект школьной канцелярии теперь обходится родителям в среднем в 2530 рублей.
Цены на одежду для школы также оказались далеко не низкими: спортивная форма стала дороже на 20%; брюки и свитшоты прибавили в цене 18%; детская обувь дорожает на 21%; рюкзак подорожал на 12%.
Средняя стоимость минимально необходимого набора одежды для мальчиков достигает 13 300 рублей, а для девочек — 15 500 рублей.
Современное образование требует наличия технического оборудования, которое тоже испытывает инфляцию: телефоны увеличились в цене на 22% (средняя стоимость смартфона ныне составляет 28 700 рублей), при этом компьютеры немного подешевели, опустившись до средней стоимости в 54 800 рублей.
Итак, общие расходы на подготовку ребёнка к учебному процессу в 2025 году выглядят следующим образом:
С покупкой техники: мальчику родители потратят около 99 800 рублей, девочке — примерно 102 000 рублей.
Без учета покупки техники: мальчик обойдется семье в 16 200 рублей, девочка — в 18 400 рублей.
Приведённые цифры основаны на анализе официальной статистики Петростата за июль 2024–2025 гг., а также актуальной ценовой динамики на популярных онлайн-площадках.
