Психолог Ланг объяснил, как настроиться на работу после отдыха и подготовить детей к учебе

Семейный психолог, создатель и руководитель психологического центра Сергей Ланг объяснил "Вечернему Петербургу", как подготовиться к возвращению на работу после летнего отдыха. Психолог акцентирует внимание на важности физической подготовки организма к трудовой деятельности. Он рекомендует соблюдать режим сна, засыпая не позднее 23 часов вечера, чтобы полноценно отдыхать ночью и пробуждаться утром бодрым и свежим.

Другим важным аспектом является мысленное составление рабочего графика, представление предстоящих дел и осознание планов на ближайшее будущее. Сергей Ланг настоятельно советует избегать самоуничижения из-за скоротечности лета. Постоянные размышления о быстроте течения времени приводят к подавленному эмоциональному состоянию. Вместо этого психолог предлагает сосредоточиться на положительных аспектах проведенного отпуска, поблагодарить себя за приятные впечатления и почувствовать готовность приступить к выполнению профессиональных обязанностей.

Психолог напоминает, что умение радоваться жизни и сохранять положительные эмоции помогает поддерживать хорошее настроение и продуктивность. Отдельно специалист выделяет значимость положительного восприятия самой работы. Важно помнить, что сама возможность иметь работу — уже благо, и нужно быть благодарным судьбе за такую возможность. Негативное восприятие труда способно вызвать стресс и конфликты в рабочем коллективе, поэтому лучше воспринимать возвращение на работу как естественный цикл жизни: чередование трудового периода и отпуска.

Дети также испытывают трудности с переходом от отдыха к учебному процессу, поэтому родительская забота важна и здесь. Психолог предупреждает, что чрезмерное давление на ребенка с требованием срочно начать подготовку к школе вызывает негативные чувства. Напротив, рекомендуется поощрять положительное восприятие школы, поддерживая социальные контакты ребенка с друзьями и одноклассниками, формируя предвкушение радостных моментов общения.

Фото: Piter.TV