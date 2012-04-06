Петербуржцам понадобится не менее 8 тысяч рублей для подготовки ребёнка к школе

Базовый школьный набор для девочек обойдётся в 8380 рублей, а для мальчиков – в 8670 рублей.

В августе родители начинают активно собирать детей в школу. В этом году петербуржцам придётся потратить не менее 8 тысяч рублей, чтобы подготовить ребёнка к учёбе, сообщили аналитики "Авито".

Базовый школьный набор для девочек обойдётся в 8380 рублей, а для мальчиков – в 8670 рублей. В набор входит школьная форма в двух вариантах, одежда для физической культуры, рюкзак, пенал и канцелярия на первое время.

Городом с самыми высокими расходами на школьные товары в этом году стал Калининград: набор для девочек обойдется жителям в 11 810 рублей, для мальчиков – в 12 650 рублей.

Недавно в Петербурге появился телеграм-бот "В детском саду и школе" для родителей.

Фото: unsplash