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Петербуржцам понадобится не менее 8 тысяч рублей для подготовки ребёнка к школе
Сегодня, 11:36
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Петербуржцам понадобится не менее 8 тысяч рублей для подготовки ребёнка к школе

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Базовый школьный набор для девочек обойдётся в 8380 рублей, а для мальчиков – в 8670 рублей.

В августе родители начинают активно собирать детей в школу. В этом году петербуржцам придётся потратить не менее 8 тысяч рублей, чтобы подготовить ребёнка к учёбе, сообщили аналитики "Авито".

Базовый школьный набор для девочек обойдётся в 8380 рублей, а для мальчиков – в 8670 рублей. В набор входит школьная форма в двух вариантах, одежда для физической культуры, рюкзак, пенал и канцелярия на первое время.

Городом с самыми высокими расходами на школьные товары в этом году стал Калининград: набор для девочек обойдется жителям в 11 810 рублей, для мальчиков – в 12 650 рублей.

Недавно в Петербурге появился телеграм-бот "В детском саду и школе" для родителей.

Фото: unsplash

Теги: дети, учеба, школа
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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