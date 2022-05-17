В Петербурге появился телеграм-бот "В детском саду и школе" для родителей

В чат-боте четыре раздела: "Детский сад", "Школа", "Об образовании", "Услуги образования".

В среду, 5 июля, в Экосистеме городских сервисов запущен чат-бот для родителей "В детском саду и школе" в телеграме. Об этом сообщили в Аппарате вице-губернатора Петербурга Станислава Казарина.

В чат-боте четыре раздела: "Детский сад", "Школа", "Об образовании", "Услуги образования". Первый содержит информацию о зачислении в дошкольные учреждения.

Во втором разделе пользователи могут узнать о получении места в школе и других процессах, которые связаны с обучением: организация питания, внеурочная деятельность и т. п.

Третий раздел представляет собой ответы на вопросы, связанные с экзаменом. Так, доступны опции "ГИА" и "ВПР".

В "Услугах образования" получится узнать о зачислении в школу или сад, льготах и компенсациях, об отдыхе и о лагерях и про сервис "Электронный дневник".

Воспользоваться полезным чат-ботом можно по ссылке.

Ранее на Piter.TV: телеграм-бот для людей с ограниченными возможностями здоровья появился в Петербурге.

Фото: Pxhere