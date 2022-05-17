Телеграм-бот для людей с ограниченными возможностями здоровья появился в Петербурге

Сервис поможет узнать больше о городской инфраструктуре.

В мессенджере Telegram запустили новый чат-бот для жителей северной столицы. Цель проекта "Консультант по доступности" — помочь людям с ограниченными возможностями узнать ответы на вопросы о городской инфраструктуре. Об этом 31 мая сообщили на официальном сайте Комитета по строительству Санкт-Петербурга.

При помощи "Консультанта по доступности" можно найти информацию о том, куда обращаться, если замечены нарушения, а также понять, кто несет ответственность за обеспечение доступности объектов и услуг в Петербурге. Для удобства пользователей в телеграм-боте оформлены тематические разделы. Каждый из них посвящен конкретной сфере деятельности: жилищной, социальной, потребительскому рынку, транспорту, городской среде.

Если ответ на вопрос не найден, то горожане могут нажать на одноименную кнопку "Здесь нет ответа на мой вопрос". Перед пользователем откроется сообщение с контактными данными организации, в которую нужно обратиться для получения подробных сведений.

Отметим, что "Консультант по доступности" является частью Экосистемы городских сервисов "Цифровой Петербург". Проект реализуется при поддержке Губернатора Александра Беглова.

Чат-бот доступен по ссылке: https://t.me/spb_DS_Peterburg_bot

Ранее мысообщили о том, как в Петербурге запустили сервис "Я родитель".

Фото: Pxhere