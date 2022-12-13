Сервис "Я родитель" запустили в Петербурге

Проект поможет родителям выбрать мероприятия и хобби для детей.

Новый сервис "Я родитель" появился в Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба администрации города со ссылкой на аппарат вице-губернатора Станислава Казарина.

Проект запустила команда мини-приложения социальной сети "Вконтакте" "Я здесь живу", входящего в систему городских сервисов "Цифровой Петербург". Он поможет родителям найти информацию о мероприятиях, интересных местах, узнать о различных хобби для ребенка и выбрать детский лагерь. В приложении есть три вкладки: "Досуг", "Места" и "Развитие".

Во вкладке "Досуг" петербуржцы найдут мероприятия, которые проводят администрации районов и городские библиотеки. Во вкладке "Места" размещена городская карта, где обозначены интересные локации Северной столицы, куда можно сходить с детьми. Основой вкладки "Развитие" стал уже полюбившийся многим родителям сервис "Кружки и секции", ― он ориентирован на поиск городских секций и развивающих занятий для ребенка ― прокомментировал Станислав Казарин.

Сервис реализуется при поддержке губернатора Александра Беглова.

Фото: Pxhere