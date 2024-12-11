Комтранс пополнил петербургский бюджет на 26 млрд рублей в 2024 году

Основные источники дохода – плата за проезд, поступления от эксплуатации платного парковочного пространства, штрафы за нарушение правил остановки и стоянки транспорта.

В 2024 году комитет по транспорту Петербурга собрал в городской бюджет 25,9 млрд рублей. Это больше на 34%, чем в 2023 году.

В Смольном уточнили, что рост связан с транспортной реформой, которая была задумана с целью создания единой системы перевозок.

Сегодня пенсионеров не высаживают из маршруток, транспорт ходит по расписанию, включая раннее утро и поздний вечер. Действуют удобные тарифные планы, а сбор платы за проезд стал понятным пассажирам и прозрачным для города. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Основные источники дохода – плата за проезд, поступления от эксплуатации платного парковочного пространства, штрафы за нарушение правил остановки и стоянки транспорта.

В прошлом году с пассажиров собрали порядка 10,9 млрд рублей. А администрирование штрафов за несоблюдение правил стоянки в зоне действия дорожных знаков 3.27-3.30 "Остановка/стоянка запрещена" и неоплату парковки принесли в казну более 3,9 млрд рублей.

Ранее на Piter.TV: зампредседателя комтранса Петербурга назначили Дениса Суслова.

Фото: Piter.TV