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В Петербурге 16 декабря выпадет еще до 9 сантиметров снега
Сегодня, 9:58
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В Петербурге 16 декабря выпадет еще до 9 сантиметров снега

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При этом температура воздуха с -6 градусов будет медленно повышаться.

За первую половину дня 16 декабря в Петербурге выпадет еще 6-9 сантиметров снега. Об этом рассказал синоптик Александр Колесов. 

При этом температура воздуха с -6 градусов будет медленно повышаться до самого вечера, однако до 0 градусов может и не дойдет. 

Циклон смещается центром практически через Санкт-Петербург, как только он пройдет город, ветер с восточного направления повернет на северо-западное направление и снова начнется понижение температуры воздуха. 

Александр Колесов, главный синоптик Петербурга 

А порывы ветра достигнут 5-10 м/с. 

Фото: Piter.TV 

Теги: александр колесов, снегопад
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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