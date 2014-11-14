В Петербурге 16 декабря выпадет еще до 9 сантиметров снега

При этом температура воздуха с -6 градусов будет медленно повышаться.

За первую половину дня 16 декабря в Петербурге выпадет еще 6-9 сантиметров снега. Об этом рассказал синоптик Александр Колесов.

При этом температура воздуха с -6 градусов будет медленно повышаться до самого вечера, однако до 0 градусов может и не дойдет.

Циклон смещается центром практически через Санкт-Петербург, как только он пройдет город, ветер с восточного направления повернет на северо-западное направление и снова начнется понижение температуры воздуха. Александр Колесов, главный синоптик Петербурга

А порывы ветра достигнут 5-10 м/с.

Фото: Piter.TV