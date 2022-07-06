С петербургских улиц отправили плавиться 1,5 млн "кубов" снега

Этой зимой снег начал поступать на "снежные" пункты города только с 4 декабря.

С начала зимы снегоплавильные и снегоприемные пункты Петербурга приняли 1,5 млн "кубов" снега. Об этом 21 февраля рассказали в городском комитете по энергетике.

Рекордсмены этого сезона среди снегоплавильных пунктов – ССП на Кушелевской дороге (около 140 тыс. кубометров), ССП на Октябрьской набережной (порядка 128 тыс. "кубов") и ССП на Мебельной улице (122 тыс. кубометров). В тройку лидеров среди снегоприемных пунктов вошли СИСП на Взлетной улице (173 тыс. "кубов), СИСП на набережной Обводного канала (около 112 тыс. кубометров) и СИСП на Ульяновской улице (70 тыс. "кубов").

Этой зимой снег начал поступать на "снежные" пункты города только с 4 декабря. Пока самым снежным остается зимний сезон 2021-2022 годов. Тогда сооружения приняли почти 4,4 млн кубометров снега.

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Фото: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга