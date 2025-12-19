С начала зимы "снежные" пункты Петербурга приняли 1 млн кубометров снега

Это свыше 55 тыс. грузовиков, рассказали в городском комитете по энергетике.

С начала зимы снегоплавильные и снегоприемные пункты Петербурга приняли и утилизировали более 1 млн "кубов" снежных масс. Это свыше 55 тыс. грузовиков, рассказали в городском комитете по энергетике 22 января.

Наибольшие объемы снега были отправлены на ССП на Октябрьской набережной (123,9 тыс. кубометров), СИСП на Взлетной улице (118,6 тыс. "кубов") и на Мебельной улице (87,9 тыс. кубометров). Всего работают 18 "снежных" пунктов, каждый из них оснащен камерами, которые передают дорожным службам сведения для эффективного распределения потоков транспорта.

Ранее снег, впитавший загрязнения, автомобильные выхлопы и антигололедные реагенты вместе с песком, сбрасывался в реки. Благодаря функционированию "снежных" пунктов ежегодно удается предотвратить попадание в городские водоемы около 40 тыс. тонн песка и мусора. Комитет по энергетике

Видео: комитет по энергетике Петербурга