Петербургские дорожники утилизируют более 40 тысяч кубометров снега в сутки

Транспортировка снега на пункты утилизации идёт постоянно.

За прошлую неделю с улиц Петербурга вывезли 220 тысяч кубометров снега. Поддержку дорожникам оказывали коллеги из других государственных структур, в частности, Комитет по строительству, Комитет по энергетике, КРТИ выделили самосвалы и погрузчики. Об этом сообщили в Комитете по благоустройству.

Транспортировка снега на пункты утилизации идёт постоянно, к концу недели дорожники вывозили по 40 тысяч кубометров в сутки. За семь дней с магистралей на полигон предприятиями отправлено также более 900 кубометров мусора.

Сегодня прометают городские улицы и вывозят снег 897 единиц техники. Вручную приводят в порядок узкие тротуары, пешеходные переходы, участки вокруг остановок 888 работников ручного труда.

В Комитете по благоустройству круглосуточно на связи дежурная служба, заявки принимаются по телефону 314-60-13.

Лидерами по приему снега с начала сезона стали снегоплавильный пункт на Мебельной улице (29,9 тыс. "кубов") и снегоприемный пункт на Взлетной улице (41,5 тыс. "кубов").

Фото: Комитет по благоустройству