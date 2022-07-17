За сутки в Петербурге приняли более 37,6 тыс. "кубов" снега

Лидерами по приему снега с начала сезона стали снегоплавильный пункт на Мебельной и на Взлетной улицах.

За минувшие сутки в снегоплавильные и снегоприемные доставили 37,6 тыс. "кубов" снега. Об этом сообщили в пресс-службе "Водоканала Санкт-Петербурга".

С начала сезона снегоплавильные (ССП) и снегоприемные (СИСП) пункты Санкт-Петербурга приняли более 336,2 тыс. кубометров снежных масс.

Лидерами по приему снега с начала сезона стали снегоплавильный пункт на Мебельной улице (29,9 тыс. "кубов") и снегоприемный пункт на Взлетной улице (41,5 тыс. "кубов").

В Петербурге 4 декабря вновь выпадет снег. Температура воздуха в городе составит -5…-7 градусов, по Ленобласти обещают -4…-9 градусов. Подует северо-западный ветер со скоростью 1-6 м/с. Во вторник местами снова пройдет небольшой снег. Похолодает до -6…-8 градусов.

Ранее на Piter.tv: Петербург обновил "снежный максимум" до 23 сантиметров.

Видео: Телеграм / Водоканал Санкт-Петербурга