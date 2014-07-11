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Петербург обновил "снежный максимум" до 23 сантиметров
Сегодня, 17:03
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Петербург обновил "снежный максимум" до 23 сантиметров

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В 2021 году в этот же день снежный покров составлял 18 сантиметров

К утру воскресенья, 3 декабря, Петербург увеличил "снежный максимум" зимы. Об этом рассказал синоптик Михаил Леус в своем телеграм-канале. 

Высота снежного покрова в Северной столице достигла 23 сантиметров – таков теперь новый максимум высоты снега зимы 2023-2024 гг. 

Кроме того, специалист отметил, что в 2021 году в этот же день снежный покров составлял 18 сантиметров, а уже 5 декабря достиг 29 сантиметров.

Ранее на Piter.TV: в ноябре 2023 года Петербург побил семилетний "снежный" рекорд. Судя по показателям городской метеостанции, снежный покров составил 20 сантиметров. 

Фото: Piter.TV

Теги: михаил леус, снежный покров
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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