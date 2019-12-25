В ноябре 2023 года Петербург побил семилетний "снежный" рекорд

В соседней Ленобласти максимальная высота снежного покрова также составила 20 см.

В Северной столице поставлен новый рекорд по количеству выпавшего снега. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус у себя в Telegram-канале.

Судя по показателям городской метеостанции, снежный покров в Петербурге достиг отметки в 20 см. Эта цифра стала максимальным показателем для соседней Ленобласти. Последний раз настолько снежной погода в городе была в 2016 году.

Добавим, что во вторник, 28 ноября, в правительстве Петербурга состоялось экстренное совещание из-за снегопада. Губернатор Александр Беглов потребовал уделить внимание уборке территорий социальных объектов – необходимо очистить от сугробов подходы к детским садам, школам, поликлиникам, пешеходным переходам.

Фото: Piter.TV