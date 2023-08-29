В Петербурге за год ввели в работу 37 новых школ

Вице-губернатор Северной столицы Ирина Потехина отметила небывалый темп строительства образовательных учреждений в городе.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" состоялась прямая линия с вице-губернатором города Ириной Потехиной. Заместитель главы Северной столицы отметила высочайший темп строительства школ в городе. По ее словам в 2024 году было введено 37 общеобразовательных учреждений.

Мы в этом году вводим 37 школ. 27 уже работают. И 10 школ будут сданы до конца календарного года. Ирина Потехина, вице-губернатор Санкт-Петербурга

Вице-губернатор также отметила, что данное достижение наконец позволяет властям Петербурга закрыть дефицит школ, который образовался за долгие годы. Новейшим вызовом для городского правительства, по оценкам Потехиной, станет полное укомплектование построенных учреждений профессиональными кадрами и необходимым оборудованием.

Ранее мы рассказывали, что столовая школы № 164 в Петербурге признана лучшей в РФ.

Фото: Piter.TV