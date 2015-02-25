Столовая школы № 164 в Петербурге признана лучшей в РФ

Для участия в конкурсе поварами были разработаны блюда для школьного завтрака, включающие омлет с овощами, запечённый с сыром, печёное яблоко и другие. Тематически оформленный стол был представлен на фоне Большеохтинского моста.

В Москве подведены итоги Всероссийского конкурса "Лучшая школьная столовая – 2024", который проходил с 7 по 10 ноября в Саранске. В соревновании приняли участие 110 команд и 50 школьных поваров из 75 регионов России. Конкурс проводился при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

Участники состязались в кулинарном поединке, выставке региональных блюд, блиц-турнире и квест-практикуме. От Петербурга в конкурсе участвовала столовая школы № 164 Красногвардейского района, обслуживание которой осуществляет Комбинат социального питания "Охта".

Как сообщили в пресс-службе администрации Красногвардейского района, для участия в конкурсе поварами были разработаны блюда для школьного завтрака, включающие омлет с овощами, запечённый с сыром, печёное яблоко и другие. Тематически оформленный стол был представлен на фоне Большеохтинского моста.