Стало известно, сколько россиян считают себя добрыми

Опрос был проведен в преддверии Дня доброты, который состоится 13 ноября.

В преддверии Дня доброты, который состоится 13 ноября, телеканал "360" вместе с Viber провел опрос среди своих подписчиков о том, что такое доброта и как она проявляется.

Чуть более половины опрошенных (50,06%) считают себя добрыми или скорее добрыми (39,6%). То есть, в общей сложности, добрыми себя, так или иначе, считают 89,66% опрошенных. Резко отрицательно о своей доброте высказались 1,27% респондентов.

Также 11,87% россиян считают, что вокруг них очень много добрых людей. Что таких людей "довольно много" считают 43,81%, а 4,39% заявили, что в их окружении почти нет добрых людей.

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Фото: pexels