Неравнодушный петербуржец подвез опоздавшего на трамвай инвалида на Лесном проспекте

В воскерсенье, 28 ноября, на Лесном проспекте неравнодушный петербуржец подвез пешехода с ограниченными возможностями. Мужчина не успел сесть в трамвай. Об этом случае рассказали очевидцы в социальных сетях.
Видео с добрым поступком разместили в группе "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте". Молодой человек не успел сесть в трамвай и после этого отправился на остановку. Рядом стоящий черный автомобиль Kia подъехал к пешеходу и предложил подвезти. В комментариях к публикации пользователи выражают благодарность водителю, что не остался равнодушным к происходящему вокруг.
Ранее стало известно, сколько россиян считают себя добрыми. Опрос был проведен в преддверии Дня доброты, который состоится 13 ноября.
Видео: Вконтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
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Заранее большое человеческое спасибо.