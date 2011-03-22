Неравнодушный петербуржец подвез опоздавшего на трамвай инвалида на Лесном проспекте

Рядом стоящий черный автомобиль Kia подъехал к пешеходу и предложил подвезти.

В воскерсенье, 28 ноября, на Лесном проспекте неравнодушный петербуржец подвез пешехода с ограниченными возможностями. Мужчина не успел сесть в трамвай. Об этом случае рассказали очевидцы в социальных сетях.

Видео с добрым поступком разместили в группе "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте". Молодой человек не успел сесть в трамвай и после этого отправился на остановку. Рядом стоящий черный автомобиль Kia подъехал к пешеходу и предложил подвезти. В комментариях к публикации пользователи выражают благодарность водителю, что не остался равнодушным к происходящему вокруг.

Ранее стало известно, сколько россиян считают себя добрыми. Опрос был проведен в преддверии Дня доброты, который состоится 13 ноября.

Видео: Вконтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург