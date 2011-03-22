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Неравнодушный петербуржец подвез опоздавшего на трамвай инвалида на Лесном проспекте

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Рядом стоящий черный автомобиль Kia подъехал к пешеходу и предложил подвезти.

В воскерсенье, 28 ноября, на Лесном проспекте неравнодушный петербуржец подвез пешехода с ограниченными возможностями. Мужчина не успел сесть в трамвай. Об этом случае рассказали очевидцы в социальных сетях.

Видео с добрым поступком разместили в группе "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте". Молодой человек не успел сесть в трамвай и после этого отправился на остановку. Рядом стоящий черный автомобиль Kia подъехал к пешеходу и предложил подвезти. В комментариях к публикации пользователи выражают благодарность водителю, что не остался равнодушным к происходящему вокруг. 

Ранее стало известно, сколько россиян считают себя добрыми. Опрос был проведен в преддверии Дня доброты, который состоится 13 ноября.

Видео: Вконтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: добро, добрый поступок, инвалид, киа
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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emezisin
Сегодня 22:39

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Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Номер моей карты: 5342 5101 4990 8133

Заранее большое человеческое спасибо.
 

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