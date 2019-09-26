  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:26
109
himif
Код вставки плеера

Мужчина остановил автомобильное движение на Невском, чтобы перевести бабушку через дорогу

0 0

Пожилая женщина с ходунками не успевала пройти на зеленый свет.

Днем 26 сентября петербуржцы на пересечении Невского и Литейного проспектов наверняка улыбнулись в общем умилении. Мужчина переводил пожилую женщину с ходунками через Невский проспект.

Помощь бабушке обернулась затрудненным автомобильным движением: видимо, за время зеленого светофорного сигнала женщина пересекла лишь малую часть дороги, а отзывчивый прохожий продолжил вести бабушку уже на красный свет. Автолюбители медленную пару не торопили, терпеливо ожидая, пока дорога перед ними освободится.

Ранее мы рассказывали, что в Китае научились клонировать котят.

Видео: Piter.tv

Теги: бабушка, доброта, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии