За 8 часов петербуржцы сдали 2 тонны ненужных вещей в рамках акции #доброВезёт

Самыми "щедрыми" районами оказались Невский и Московский.

Всего за 8 часов петербуржцы сдали 2 тонны вещей в рамках акции #доброВезёт. Акция проходила 12 ноября. Об этом сообщили организаторы акции.

Самыми "щедрыми" районами оказались Невский и Московский, самыми читаемыми – Адмиралтейский и Приморский (сдали шесть коробок книг). В акции поучаствовали также жители Центрального, Кировского, Фрунзенского районов, Василеостровского острова, Шушар, Горелово.

Акция #доброВезёт проходила впервые в Санкт-Петербурге и в России.

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Фото: pixabay