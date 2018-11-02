По полочкам. Все, что нужно знать о раздельном сборе мусора

Что такое раздельный сбор, куда в Петербурге сдавать разделенный мусор и как организовать пространство дома? Piter.TV отвечает на самые актуальные вопросы по экологичной привычке.

Что такое раздельный сбор мусора?

Это выборочный сбор отходов, зависящий от происхождения конкретного вида мусора. Разделение мусора позволяет повторно перерабатывать полезные отходы, что сокращает использование природных ресурсов. Также это сдерживает рост смешанных свалок, а вместе с ним и образование возгораемых газов, пожаров на полигонах и загрязнение окружающей среды.

Раздельный сбор многим знаком из детства и молодости: в СССР сбор металлолома и макулатуры, прием стеклянной тары на повторное использование был активно налажен. В настоящий момент многие европейские страны следуют принципу раздельного сбора мусора и нарушения простых горожан и крупных организаций в этой деятельности строго наказываются.

Главный помощник в раздельном сборе – непонятные для многих треугольные значки на обороте упаковки или этикетке. Это маркировка, и она определяет вид сырья, из которого была изготовлена упаковка, а также подсказывает, сможет ли вещь пойти в переработку и что из нее можно сделать. Треугольный значок есть почти у каждого предмета, вышедшего в продажу с завода, пластиковый он, стеклянный или железный.

Куда сдать вторсырье в Петербурге?

Во многих дворах города стоят не только привычные пухто для любого бытового мусора, но и отдельные контейнеры для разных фракций. Чаще всего на мусорках можно увидеть большие сетки для бутылок или для любой тары – упаковкам от напитков нужно отправляться туда. Для пластика, бумаги, стекла и металла ставят отдельные контейнеры. Дворам с такими удобными площадками повезло, но как же быть тем, у кого возле дома лишь один большой пухто?

В каждом районе города каждый месяц проходит акция "РазДельный сбор". Волонтеры на определенных площадках ждут горожан с разложенным на виды мусором, а после двухчасового приема отвозят его на переработку. Подробная информация о принимаемом сырье и адресах площадок есть в группе во "ВКонтакте" самого эко-движения.

Если контейнеров у дома нет, а на акцию никак не успеть, поможет карта Recyclemap, на которую городские активисты нанесли все площадки для утилизации раздельного мусора. Остается выбрать ту, что поближе к дому. Для ленивых вариант тоже есть: в городе работают активисты, называющие себя "экотакси". Такие люди приедут по заранее оформленному заказу и заберут несколько сумок с разложенным по фракциям вторсырьем в свою машину. Дальше они сами отвезут мусор на переработку. Найти активистов в соцсетях легко по аналогичному запросу.

Кстати, батарейки нельзя выбрасывать с обычным мусором: содержащиеся в них компоненты отравляют почву, а сами временные аккумуляторы не разлагаются. Охотно принимают использованные батарейки магазины электронной и бытовой техники. Почти в каждом из них стоят контейнеры, где можно оставить до нескольких штук или даже килограмм отслуживших аккумуляторов. То же касается и опасных отходов вроде ртутных градусников и люминесцентных лампочек. Для них в Петербурге поставили заметные оранжевые ящики с мягким желобом внутри, чтобы опасный мусор не разбился.

Как подготовить мусор к раздельному сбору?

Главное правило утилизации разделенных фракций – занять как можно меньше места. Отсутствие лишнего воздуха между бутылками или коробками позволяет машинам перевозить на заводы больше сырья за раз. Второе важное правило – чистота. Сырье не должно содержать остатки еды, воды и грязи, чтобы на складах залежи полезного мусора не пахли и не гнили. В противном случае, грязные и "испорченные" отходы действительно выбросят на свалку.

Все упаковки, бутылки и предметы, которые использовались для еды или содержали ее, нужно тщательно отмыть и дать им просохнуть. Далее бутылки, алюминиевые и консервные банки, картонные коробки и упаковки "тетра-пак" из-под сока или молока нужно смять до плоского состояния, макулатуру – разделить на разные типы (бумага, картон) и каждый вид перевязать веревками по стопкам или сложить в отдельные картонные коробки.

Пластиковые упаковки, пакеты, формы и прочие предметы важно разделить по маркировкам, о которых мы говорили раньше – на единицу (PET или PETЕ), двойку (HDPE или PE HD), четверку (LDPE), пятерку (PP). Это самые популярные и активно принимаемые фракции пластика. К сожалению, в городе почти не перерабатывают пластик со цифрами 3, 6 и 7 внутри треугольников. Можно постараться изначально не брать их в магазинах или сократить их использование в быту. Несминаемые фракции вроде стеклянных банок и бутылок или алюминиевых баллончиков достаточно просто распределить по разным пакетам перед утилизацией.

А куда можно сдать не мусор, а вещи?

Мир уже давно захватила такая практика, как шеринги. В России этот термин наверняка ассоциируется только со скандальными каршерингами, попадающими в ДТП, но погодите разочаровываться! Шеринг дословно с английского – "делиться", и эта практика предполагает отдавать вещи или обмениваться ими между желающими. В петербургских соцсетях уже появилось около десятка групп по разной тематике, где горожане избавляются от ненужных предметов и ищут им нового хозяина – бесплатно или за символическое вознаграждение, чаще всего неденежное. В городе уже налажен обмен хорошими непросроченными лекарствами, косметикой и едой, одеждой, украшениями, игрушками, товарами для дома и строительства, растениями, вещами для животных и даже реквизитом для творчества и праздников.

Кроме того, ненужную одежду или совсем старые вещи и ткани можно сдать в контейнеры от нескольких организаций – их в городе достаточно много, в том числе и в торговых центрах. Также на различных творческих пространствах часто проходят свопы – обмен одеждой на месте в течение нескольких часов.

Для любителей выгоды есть комиссионные магазины, где принимают хорошую одежду и обувь и книги в надлежащем состоянии. Книжные богачи также часто наведываются в магазины старой книги. Надоевшую домашнюю библиотеку также можно устроить в городские или сельские библиотеки (последним часто действительно не хватает книг) или на полки для буккросинга – берешь одну книгу и оставляешь на полке другую взамен. Такие свободные книги без определенных хозяев живут во многих кафе, креативных пространствах, в музеях и студенческих общежитиях.

Также можно присмотреться к группам в соцсетях, похожим на огромный общероссийский секонд-хенд. Люди из разных городов продают в этих сообществах одежду, книги, вещи и даже услуги. Остается только найти земляка с вещью своей мечты или оплатить посылку из другого города.

Все это делается с целью сделать жизнь максимально осознанной и давать вещам возможность быть полезными, а не лежать на свалке, или уменьшать воздействие на природу и ее ресурсы с помощью совместного пользования. Каршеринг относится к той же практике, ведь идея заключалась в возможности использовать машину, не покупая свою, а значит, не нанося вред природе лишним транспортным элементом.

Как организовать раздельный сбор дома?

Едва разгоревшееся желание начать помогать природе и разделять мусор часто сталкивается с количеством квадратных метров в квартире или комнате общежития, и кажется, что столько разных фракций дома просто негде раскладывать и хранить.

Спешим приободрить! Главное – начать, пусть и с чего-то одного. Дома можно выделить под пакеты, сумки, контейнеры или коробки для отходов полку в хозяйственном шкафу или комоде, занять ими место возле ведра с основными отходами или вовсе подвесить гибкие и красивые пластиковые корзинки в вертикальный ряд в углу на кухне. Владельцам застекленных балконов можно занять их часть под хранение сырья, а можно использовать подкроватное пространство или местечко в кладовой. Для батареек будет достаточно стаканчика или мешочка в выдвижном ящике, для алюминиевой фольги – маленького фасовочного пакета. Не стоит забывать и про оптимизацию пространства: в большую банку уместится банка поменьше, смятая коробка из-под чая освободит место для десяти таких других.

Если рядом с домом есть упомянутая сетка для бутылок, достаточно прихватывать тару из дома, чтобы опустить ее в сетку по пути на работу, тогда копить бутылки дома не придется.

Продвинутые "раздельники" могут попробовать заняться и органическими отходами. Это не самая популярная фракция, но столь же важная, как другие типы мусора. С овощными и фруктовыми очистками и шкурками, яичной скорлупой, шелухой от семечек и заваркой можно поступить несколькими способами. Первый – прикапывать в земле своего участка или дворового пустыря, где нет красивого газона. Второй – высушивать и перетирать в мелкую пыль, которую без зазрения совести можно малыми частями смывать в канализацию. Частички не забьют трубы и не навредят природе. Третий – подумать о приобретении вермикомпостеров. Живущие в специальных ящиках безобидные черви едят органику и оставляют после натуральные отходы, которые служат хорошим удобрением.

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Фото: Pixabay, stezor.com; Александр Петров / ВКонтакте; Марьям Мулук, "РазДельный СбоР" / ВКонтакте; скрин с сайта recyclemap; 1ecs.ru; "РазДельный Сбор" - Василеостровский район СПб / ВКонтакте; скрин с группы "Неваляшка-шеринг" ВКонтакте"Благотворительные магазины "Спасибо!" / ВКонтакте; скрин с группы "second hand" ВКонтакте; Roman Milert / Fotolia