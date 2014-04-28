Петербург стал лидером по числу подростков, состоящих на учете в ПДН

На начало июля 2025 года во всей стране на учёте ПДН находились порядка 97,5 тыс. молодых людей.

На начало июля 2025 года в органах внутренних дел на учёте подразделений по делам несовершеннолетних (ПДН) находились порядка 97,5 тыс. молодых людей, сообщила газета "КоммерсантЪ" 7 декабря. Больше всего юных нарушителей зарегистрировано в Петербурге — 3566 человек.

Судя по анализу статистики предыдущих пяти лет, пик числа стоящих на таком учёте пришёлся на 2022 год, когда их насчитывалось 105,7 тысячи. Минимальное значение было отмечено годом ранее — в 2021 году, когда численность составила лишь 19,9 тысячи подростков.

Причины постановки несовершеннолетнего на учёт включают факты употребления спиртных напитков и наркотических веществ, административные проступки или уголовные деяния, совершённые лицом младше возраста наступления уголовной ответственности.

Фото: Pxhere