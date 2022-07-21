На ремонт квартиры в новостройке петербуржцы тратят более 200 тыс. рублей

Средняя площадь "однушки" в ноябре составляет 38 "квадратов", а "двушки" – 62 "квадрата".

Аналитики "Авито Услуг" и "Авито Недвижимости" рассчитали среднюю стоимость услуг по ремонту одно- и двухкомнатных квартир в новостройке в Петербурге. Об этом стало известно Piter.TV 26 декабря.

Средняя площадь "однушки" в ноябре составляет 38 "квадратов", а "двушки" – 62 "квадрата". Средняя цена услуг по ремонту в новостройке – 5 тыс. рублей за "квадрат". Так, услуги по ремонту в однокомнатной квартире без учета материалов обойдутся горожанам в среднем в 190 тыс. рублей, в двухкомнатной – в 310 тыс. рублей.

Затраты на ремонт в новостройке главным образом зависят от того, с каким видом отделки приобретается квартира. В ноябре на "Авито Недвижимости" 38% объектов на первичном рынке предлагались без отделки, 43% – с предчистовой отделкой и 19% – с чистовой. При выборе отделки стоит учитывать финансовые возможности и цели покупки жилья. Например, если собственник планирует сдавать квартиру в аренду, зачастую нет необходимости делать ремонт "под себя". Если же квартира приобретается для собственного проживания, то при отсутствии ограничений в сроках переезда есть смысл рассмотреть жилье без отделки или с предчистовой отделкой. Иногда покупка квартиры с готовой отделкой может быть выгоднее, чем самостоятельный ремонт. Однако в данном случае покупатель не может влиять на качество услуг по ремонту и используемые материалы. Дмитрий Алексеев, управляющий директор направления первичной недвижимости "Авито Недвижимости"

Ранее мы рассказывали о том, в каких районах Петербурга чаще предлагают работу рядом с домом.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)