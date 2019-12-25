В Петербурге и Ленобласти за август продажи новостроек выросли до 4,8 тыс. ДДУ

Рынок жилья оживает в Петербурге фиксируется прирост сделок и выручки застройщиков.

В августе 2025 г. в Санкт-Петербурге и Ленинградской области зафиксирован рост продаж на первичном рынке жилья как по числу сделок, так и по объему выручки застройщиков. Об этом передает РБК

В августе 2025 г. в Санкт-Петербурге и Ленинградской области заключено 4,8 тыс. договоров долевого участия, что на 9% больше, чем в июле. Совокупная выручка девелоперов достигла 48,4 млрд руб., прирост составил 11%. По сравнению с августом 2024 г. показатели увеличились на 32% по числу ДДУ и на 37% по выручке. По данным Dataflat, в Петербурге реализовано 3205 квартир и апартаментов, что на 10% выше июльского уровня. В Ленобласти заключено 1595 сделок, рост составил 6%. Средняя цена квадратного метра в Санкт-Петербурге увеличилась на 3% и составила 297,5 тыс. руб., в области изменений не зафиксировано. Выручка застройщиков в Петербурге выросла до 36,9 млрд руб., в Ленобласти — до 11,5 млрд руб. Доля ипотечных сделок поднялась до 53%, что на 3% больше, чем месяцем ранее.

В августе 2024 г. в Санкт-Петербурге было продано 2583 квартиры и апартамента, в Ленинградской области — 1067. Таким образом, годовой рост составил 24% и 49% соответственно. При этом итоги июля 2025 г. оказались на 28% хуже прошлогодних, а результаты июня 2024 г. — на 55%.

Ранее мы сообщали, что средняя стоимость земли в Петербурге и Ленобласти с начала года выросла на 7,1%.

