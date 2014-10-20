В субботнике 25 октября могут поучаствовать 80 тыс. жителей Петербурга

Напомним, горожане смогут убрать листья, посадить деревья и кустарники.

Председатель комитета по благоустройству Петербурга Сергей Петриченко заявил в эфире телеканала "Санкт-Петербург" о том, что в субботнике, который состоится 25 октября, могут поучаствовать до 80 тыс. человек.

В этом году мы рассчитываем, с учетом погодных условий, что все-таки мы преодолеем цифру в 80 тыс. человек. Будем смотреть, как будет по погодным условиям, по желанию наших жителей. Это вопрос абсолютно добровольный, но мы ждем всех наших жителей. Сергей Петриченко, глава комблага Петербурга

Фото: пресс-служба Смольного