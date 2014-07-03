Стало известно, сколько петербуржцев ежедневно читают книги

Почти каждый третий горожанин (37%) признался, что читает регулярно.

"Петербургский дневник" совместно с проектом "Единая карта петербуржца" провели социологический опрос, целью которого было выяснить частоту чтения книг жителями Северной столицы.

Оказалось, что только небольшая часть опрошенных (всего 13%) вообще не читает книги. Остальные респонденты подтвердили, что чтение литературы играет важную роль в их повседневной жизни.

Почти каждый третий горожанин (37%) признался, что читает регулярно: ежедневно или хотя бы несколько раз в неделю. Половина опрошенных (50%) указали, что прибегают к литературе эпизодически: иногда несколько раз в неделю, реже — несколько раз в год.

Ранее мы сообщили о том, что шоу "Поющие мосты" на следующих выходных пройдет под музыку Андрея Петрова.

Фото: Unsplash (Matias North)