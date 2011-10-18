Шоу "Поющие мосты" на следующих выходных пройдет под музыку Андрея Петрова

В эту ночь зрители насладятся фрагментами знаменитых произведений — императорским вальсом из киноленты "Бедный, бедный Павел", песней "У природы нет плохой погоды" в исполнении Людмилы Сенчиной и увертюрой из культового фильма "Укрощение огня".

В ночь с 5 на 6 сентября музыкальное светозвуковое шоу "Поющие мосты", организованное изданием "Петербургский дневник", посвятит своё выступление 95-й годовщине со дня рождения знаменитого советского композитора, заслуженного деятеля искусств, Народного артиста СССР Андрея Петрова.Мероприятие стартует в привычное время — в 1:10 ночи, предваряя концерт исполнением гимна Великому городу из балета Рейнгольда Глиэра "Медный всадник".

Музыкальные торжества в честь Андрея Петрова в рамках шоу "Поющие мосты" проводятся ежегодно. Петров не просто великий композитор, а символ культурной идентификации Петербурга, чьи мелодии живут рядом с нами много десятилетий. В эту ночь зрители насладятся фрагментами знаменитых произведений — императорским вальсом из киноленты "Бедный, бедный Павел", песней "У природы нет плохой погоды" в исполнении Людмилы Сенчиной и увертюрой из культового фильма "Укрощение огня".

Шоу "Поющие мосты" впервые состоялась в 2016 году при поддержке Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации. За прошедшие годы шоу посетило более 20 миллионов зрителей, оно неизменно попадает в перечень 25 важнейших культурных событий, публикуемый в едином календаре Комитета по туризму Санкт-Петербурга. Этот сезон завершился 46 ночами выступлений на Дворцовом мосту, гости наблюдали яркие лазерные проекции и наслаждались классическими произведениями великих русских композиторов — от Петра Чайковского и Модеста Мусоргского до Дмитрия Шостаковича и Андрея Петрова.

