Стало известно, сколько петербуржцам придётся потратить на новогодний декор

В этом году популярностью пользуются украшения и сувениры с символом года – тигром.

Петербуржцы начали подготовку к Новому году. Эксперты "Авито" подсчитали, во сколько обойдётся праздничный декор в этом году.

Чтобы приобрести гирлянду, ёлочные игрушки, мишуру, венки и свечи, в среднем придётся потратить 8 690 рублей. Этой суммы может хватить и на ёлку, если отдавать предпочтение живым деревьям. Спрос на живые ели вырос в 2,1 раза, на искусственные – 2 раза, по сравнению с прошлым годом.

В этом году популярностью пользуются украшения и сувениры с символом года – тигром. Приобрести их можно в среднем за 600 рублей.

Ранее стало известно, что в Петербурге в новогоднюю ночь не будет ходить общественный транспорт.

Фото: Piter.tv