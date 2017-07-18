Более 14 млн пассажиров перевезено по тактовым маршрутам СЗППК за полгода

Первый тактовый маршрут от Витебского вокзала до станции Павловск был запущен в декабре 2022 года.

Более 14 млн пассажиров перевезено по тактовым маршрутам СЗППК за 6 месяцев. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

Первый тактовый маршрут от Витебского вокзала до станции Павловск был запущен в декабре 2022 года. За 6 месяцев текущего года рост пассажиропотока составил 7,6% (к 2023 г.)

В мае 2023 года запущено "тактовое" движение на участке Балтийский вокзал – Ораниенбаум. За 6 месяцев рост пассажиропотока составил 16,6% (к 2023 г.)

В декабре 2023 года введен новый "тактовый" маршрут на участке Балтийский вокзал – Красное Село. За 6 месяцев рост пассажиропотока составил 22,4% (к 2023 г.)

В мае 2024 года запущен новый "такт" по маршруту Финляндский вокзал – Мельничный Ручей. Рост пассажиропотока за июнь составил 7,7% (к 2023 г.).

В Петербурге пригородные электрички перевезли за полгода более 47 млн пассажиров.

Фото: СЗППК