В Петербурге пригородные электрички перевезли за полгода более 47 млн пассажиров

Наибольший прирост пассажиропотока зафиксирован на Балтийском и Финляндском направлениях.

Более 47 млн пассажиров перевезли пригородные электрички за первое полугодие. Об этом сообщила пресс-служба СЗППК.

За 6 месяцев 2024 года порядка 47 млн пассажиров воспользовались пригородными электричками, что на 9% превышает показатели аналогичного периода 2023 года. Среднесуточное количество отправленных пассажиров с начала года составило 258 тыс. человек – на 8,5% больше, чем в 2023 году.

Наибольший прирост пассажиропотока зафиксирован на Балтийском и Финляндском направлениях.

Самым востребованным маршрутом стал Витебский вокзал – Царское Село – Витебский вокзал, который перевез более 297 тысяч пассажиров.

Фото: СЗППК