В январе петербургские вокзалы обслужили 2,7 млн пассажиров

Лидером стал Московский вокзал (952,9 тыс. человек).

Вокзалы Петербурга в январе обслужили более 2,7 млн человек. Об этом сообщили в ОЖД 24 февраля.

В прошлом месяце было перевезено 844,7 тыс. пассажиров дальнего следования и 1,9 млн пассажиров пригородного сообщения. Лидером стал Московский вокзал (952,9 тыс. человек), далее расположились Балтийский вокзал (651,9 тыс. человек), Финляндский вокзал (593 тыс. человек), Витебский вокзал (365,2 тыс. человек), Ладожский вокзал (194,1 тыс. человек).

Ранее мы рассказывали о том, что за полгода новым маршрутом "Капитолово — Девяткино — Ладожский вокзал" воспользовались 86 тыс. пассажиров.

Фото: Piter.TV