От Девяткино до Ладожского вокзала электричка доезжает за 20 минут.

За полгода новым маршрутом "Капитолово – Девяткино – Ладожский вокзал" воспользовались 86 тысяч пассажиров. Данный маршрут впервые связал Ленобласть и Калининский район Петербурга. Об этом сообщили в СЗППК.

По будням курсируют:

– 4 поезда: Капитолово – Ладожский вокзал;

– 5 поездов: Ладожский вокзал – Капитолово.

От Девяткино до Ладожского вокзала электричка доезжает за 20 минут. Остановки: Лаврики, Ручьи, Новая Охта, Девяткино.



Инфографика: СЗППК

В январе 2025 года 2,8 млн пассажиров воспользовались тактовыми маршрутами в Петербурге. Как отметили в пресс-службе ОЖД, это на 12% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

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Фото: Piter.tv