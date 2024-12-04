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За полгода новым маршрутом "Капитолово – Девяткино – Ладожский вокзал" воспользовались 86 тысяч пассажиров
Сегодня, 10:12
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За полгода новым маршрутом "Капитолово – Девяткино – Ладожский вокзал" воспользовались 86 тысяч пассажиров

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От Девяткино до Ладожского вокзала электричка доезжает за 20 минут.

За полгода новым маршрутом "Капитолово – Девяткино – Ладожский вокзал" воспользовались 86 тысяч пассажиров. Данный маршрут впервые связал Ленобласть и Калининский район Петербурга. Об этом сообщили в СЗППК.

По будням курсируют:

– 4 поезда: Капитолово – Ладожский вокзал;

– 5 поездов: Ладожский вокзал – Капитолово.

От Девяткино до Ладожского вокзала электричка доезжает за 20 минут. Остановки: Лаврики, Ручьи, Новая Охта, Девяткино. 


Инфографика: СЗППК

В январе 2025 года 2,8 млн пассажиров воспользовались тактовыми маршрутами в Петербурге. Как отметили в пресс-службе ОЖД, это на 12% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

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Фото: Piter.tv

Теги: девяткино, ладожский вокзал, тактовые электрички
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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