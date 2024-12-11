В январе в Петербурге 2,8 млн пассажиров воспользовались тактовыми маршрутами

Тактовые маршруты ежедневно доставляют пассажиров от дома до работы и обратно.

В январе 2025 года 2,8 млн пассажиров воспользовались тактовыми маршрутами в Петербурге. Как отметили в пресс-службе ОЖД, это на 12% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Рост пассажиропотока по маршрутам:

– Витебский вокзал – Павловск: +7,5%.

– Балтийский вокзал – Ораниенбаум: +18,9%.

– Балтийский вокзал – Красное Село: +20,5%.

– Финляндский вокзал – Мельничный Ручей: +5,9%.

– Финляндский вокзал – Сестрорецк: +14,8%.

Тактовые маршруты ежедневно доставляют пассажиров от дома до работы и обратно. С каждым месяцем они становятся все более популярны, так как с электрички можно удобно пересесть в метро или на наземный общественный транспорт.

СЗППК перевезла порядка 6,9 миллиона пассажиров в январе 2025 года.

Фото: Piter.tv