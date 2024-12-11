СЗППК перевезла порядка 6,9 миллиона пассажиров в январе 2025 года

За январь 2025 года АО "СЗППК" перевезла порядка 6,9 миллиона пассажиров. Это на 12% больше аналогичного периода 2024 года, рассказали в пресс-службе ОЖД.
Количество отправленных пассажиров по направлениям:
– Финляндское – 2,1 млн. чел. (+16%);
– Балтийское – 1,8 млн. чел. (+15%);
– Витебское – 1,5 млн. чел. (+8%);
– Московское – 974 тыс. чел. (+6%);
– Волховстроевское – 440 тыс. чел. (+14%);
– Петрозаводское – 24 тыс. чел. (+9%).
Самые популярные пригородные станции в январе:
На Финляндском направлении:
– Девяткино (136 тыс. пассажиров, +19%);
– Выборг (129 тыс. пассажиров, +33%);
– Всеволожская (124 тыс. пассажиров, +8%).
Балтийское направление:
– Новый Петергоф (104 тыс. пассажиров, +13%);
– Старый Петергоф (93 тыс. пассажиров, +12%);
– Ленинский Проспект (92 тыс. пассажиров, +17%)
Витебское направление:
– Купчино (260 тыс. пассажиров, +5%);
– Царское Село (248 тыс. пассажиров, +9%);
– Павловск (193 тыс. пассажиров, +13%).
Московское направление:
– Колпино (182 тыс. пассажиров, +9%);
– Тосно (102 тыс. пассажиров, +6%);
– Обухово (57 тыс. пассажиров, +2%).
Волховстроевское направление:
– Ижоры (43 тыс. пассажиров, +15%);
– Ивановская (40 тыс. пассажиров, +7%);
– Волховстрой-1 (36 тыс. пассажиров, +11%).
Петрозаводское направление:
– Мурманск (2,4 тыс. пассажиров, +14%);
– Петрозаводск (2,3 тыс. пассажиров, +11%);
– Апатиты 1 (2,2 тыс. пассажиров, +15%).
Фото: ОЖД
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