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С начала года петербургские вокзалы обслужили более 29 млн пассажиров
Сегодня, 15:42
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С начала года петербургские вокзалы обслужили более 29 млн пассажиров

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А лидером по пассажиропотоку за девять месяцев стал Московский вокзал.

Вокзальные комплексы Петербурга обслужили 29,2 млн человек с начала 2024 года. Об этом рассказали в пресс-службе Октябрьской железной дороги 24 октября. 

Вокзалами воспользовались 8,5 млн путешественников дальнего следования и 20,7 млн пассажиров – пригородного сообщения. А лидером по пассажиропотоку за девять месяцев стал Московский вокзал – 9,9 млн человек. Далее расположились Балтийский вокзал (6,7 млн), Финляндский вокзал (6,7 млн), Витебский вокзал (3,9 млн) и Ладожский вокзал (2 млн). 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге более 46 млн пассажиров воспользовались тактовыми маршрутами с начала их запуска. 

Фото: Piter.TV 

Теги: вокзалы петербурга, пассажиры
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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