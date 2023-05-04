С начала года петербургские вокзалы обслужили более 29 млн пассажиров

А лидером по пассажиропотоку за девять месяцев стал Московский вокзал.

Вокзальные комплексы Петербурга обслужили 29,2 млн человек с начала 2024 года. Об этом рассказали в пресс-службе Октябрьской железной дороги 24 октября.

Вокзалами воспользовались 8,5 млн путешественников дальнего следования и 20,7 млн пассажиров – пригородного сообщения. А лидером по пассажиропотоку за девять месяцев стал Московский вокзал – 9,9 млн человек. Далее расположились Балтийский вокзал (6,7 млн), Финляндский вокзал (6,7 млн), Витебский вокзал (3,9 млн) и Ладожский вокзал (2 млн).

Ранее на Piter.TV: в Петербурге более 46 млн пассажиров воспользовались тактовыми маршрутами с начала их запуска.

Фото: Piter.TV