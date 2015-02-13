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Петербуржцы рассказали, что на идеальный отпуск потребуется 200 тыс. рублей
Сегодня, 11:30
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Петербуржцы рассказали, что на идеальный отпуск потребуется 200 тыс. рублей

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В среднем горожане готовы потратить на отпуск 62 тыс. рублей на одного члена семьи.

Жители Петербурга считают, что на идеальный отпуск потребуется 200 тыс. рублей на человека в 2025 году. У 24% нет денег на отдых, выяснили аналитики сервиса по поиску работы SuperJob. 

В среднем горожане готовы потратить на отпуск 62 тыс. рублей на одного члена семьи. Россияне могут выделить 52 тыс. рублей. Семь дней отдыха, по средним оценкам, стоят 190 тыс. рублей. В сравнении с прошлым годом средний бюджет увеличился на 4%. 

Отпускные бюджеты у женщин скромнее, чем у мужчин, – 49 и 56 тыс. рублей на человека соответственно. Чем старше респонденты, тем меньше их планируемые траты. 

Москвичи тратят на отпуск больше, чем жители других городов-миллионников (70 тыс. рублей в неделю). На втором месте оказался Красноярск (68 тыс. рублей), на третьем – Екатеринбург (67 тыс. рублей). 

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцы не собираются брать кредит на летний отпуск. 

Фото: Piter.TV 

Теги: опрос, отпуск
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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