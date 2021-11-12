Петербуржцы не собираются брать кредит на летний отпуск

Большая часть жителей Петербурга не собирается брать кредит на летний отпуск. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску работы SuperJob в ходе опроса.
Отдохнуть хотят 66% работающих горожан: 20% будут дома, 11% отправятся на дачу или в деревню, 30% поедут по РФ, а 5% – за рубеж. Женщины чаще выбирают путешествия по стране и за границу. Петербуржцы в возрасте от 35 до 45 лет чаще остальных планируют поездки по России (34%), те, кто старше 45 лет, – отдых на даче (15%).
Планируют взять кредит на отпуск 2% респондентов, в основном, это молодежь до 35 лет. Большинство считает кредит нерациональным.
Ранее мы рассказывали о том, что цены на авиабилеты из Петербурга за границу выросли на 16%.
Фото: pxhere
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