Цены на авиабилеты из Петербурга за границу выросли на 16%

Самыми дорогими международными направлениями стали маршруты в Испанию и Бишкек.

Средняя стоимость регулярных авиарейсов из Петербурга в зарубежные страны летом 2025 года повысилась на 6-16% по сравнению с предыдущим годом, свидетельствуют данные аналитиков сервиса "Яндекс Путешествия", опубликованные изданием "РБК Петербург".

Наиболее значительный рост стоимости перелётов отмечается на маршрутах дальнего зарубежья: цена билета туда-обратно увеличилась на 16% и достигла 67,9 тысячи рублей. Направления ближнего зарубежья продемонстрировали минимальный прирост цен – всего 6%, поднявшись с 32,4 до 34,4 тысячи рублей.

Самыми дорогими международными направлениями стали маршруты в Испанию и Бишкек. Стоимость авиаперелёта в Испанию возросла на 159% и составила 96,1 тысячу рублей, в Бишкек – на 104%, достигнув 37,8 тысячи рублей. Цены на полёты в Рим повысились на 43% (до 96,1 тысячи рублей), в Баку – на 23% (до 34,4 тысячи рублей), а поездка в Анталью подорожала на 17%, увеличившись с 54,6 до 63,6 тысячи рублей.

Среди внутрироссийских маршрутов самый заметный скачок цен отмечен на рейсах из Петербурга в Махачкалу (+38%), Минеральные Воды (+30%), Екатеринбург (+28%), Новосибирск (+26%) и Калининград (+20%).

Эксперты связывают повышение цен на авиабилеты с увеличением летнего сезона отдыха и высоким спросом на путешествия. Лето традиционно остаётся главным временем путешествий, что ведёт к увеличению стоимости билетов. Рост интереса к определённым направлениям оказывает влияние на формирование цен. Например, среди зарубежных направлений самые востребованные – Баку, Минск, Анталья, Батуми и Бишкек, где спрос вырос на 68-69%. Среди российских городов популярностью пользуются Сочи, Калининград, Минеральные Воды, Махачкала и Казань, причём продажи билетов в Калининград увеличились на 51%, в Казань – на 14%, а в Минеральные Воды – на 8%.

Ранее мы сообщили о том, что средняя стоимость земли в Петербурге и Ленобласти с начала года выросла на 7,1%.

Фото: Piter.TV